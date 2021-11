https://it.sputniknews.com/20211110/lavoro-raccolte-60000-firme-su-changeorg-contro-gli-stage-gratuiti-e-senza-tutele-13694400.html

Lavoro, raccolte 60.000 firme su Change.org contro gli stage gratuiti e senza tutele

Sul sito Change.org sono state messe insieme sessantamila firme per dire 'no' agli stage gratuiti e senza tutele. Lo riferisce l'ANSA. 10.11.2021, Sputnik Italia

La proposta di riforma radicale del sistema degli stage e dei contratti di apprendistato è stata presentata al ministro del Lavoro Andrea Orlando.I promotori della campagna Lo stage non è lavoro propongono invece di sostituirli con una sola tipologia di stage, che preveda un giusto rimborso spese obbligatorio e che non sia attivabile oltre sei mesi dal conseguimento del titolo di laurea/diploma.Viene inoltre chiesto al governo che si proceda a un rafforzamento dell'apprendistato, "come vero strumento di entrata nel mondo del lavoro", tramite "uno snellimento degli oneri burocratici, una migliore formazione anche tramite le università, l'impostazione di maggior flessibilità e nuovi incentivi crescenti per chi assume giovani lavoratori tramite questo contratto, che garantisce tutele, contributi e una retribuzione adeguata".L'iniziativa è portata avanti da diverse associazioni giovanili, tra cui 'Lo Stagista Frust(r)ato', che hanno consegnato le firme al ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali, Andrea Orlando.Orlando ha riferito che "la riforma di stage e apprendistato sarà trattata all'interno delle proposte avanzate nel gruppo di lavoro organizzato dal ministero".

