Lampedusa, altri 81 migranti sbarcati nella notte: contro accoglienza al collasso

Sale così ad 850 il numero complessivo degli ospiti presenti nel centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola. 10.11.2021, Sputnik Italia

italia

migranti

Altri 80 migranti, tra cui si contano anche 10 minori e una donna, sono stati soccorsi martedì sera al largo di Lampedusa.Per l'isola siciliana, tornata al centro delle ondate ondate migratorie in provenienza da Africa, Grecia e Turchia, si tratta del sesto sbarco avvenuto in meno di 24 ore.A soccorrere i naufraghi, in maggioranza egiziani, siriani ed etiopi, sono state le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza.Nel centro di prima accoglienza lampedusano, infatti, il numero degli ospiti è salito in poche ore fino a 850 unità, a fronte di una capienza nominale di 250 posti.

italia, migranti