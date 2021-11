https://it.sputniknews.com/20211110/la-manovra-sale-a-219-articoli-draghi-un-decreto-sul-superbonus-per-evitare-furbizie-13698261.html

La Manovra “sale” a 219 articoli. Draghi: un decreto sul Superbonus per evitare furbizie

Il governo interviene per evitare storture, fatture gonfiate e aumento del prezzo delle materie prime. Nella bozza della legge di bilancio cambia il Reddito di... 10.11.2021, Sputnik Italia

La bozza della legge di Bilancio passa da 185 a 219 articoli, 34 in più rispetto alla versione vidimata dal Consiglio dei ministri due settimane fa,Nel testo emergono la conferma degli otto miliardi per il taglio delle tasse, le modifiche al Reddito di cittadinanza e il ritorno ai requisiti attuali per Opzione donna, la misura per la pensione anticipata.Le modifiche al RdcPer quanto riguarda il Reddito di cittadinanza ecco le modifiche proposte nella bozza: Le altre misure in bozzaNel testo sono stati stanziati 90 milioni di euro all’anno per il personale del pronto soccorso "ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto" dal personale del Servizio sanitario nazionale nei servizi di pronto soccorso.L'indennità accessoria è di 27 milioni di euro annui per la dirigenza medica e di 63 milioni per il personale del comparto sanità, a fronte "dell'effettiva presenza in servizio".In Manovra anche altri 100 milioni per contrastare i rialzi eccezionali delle materie prime.Arrivano 1,4 miliardi per garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. La nuova bozza autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.I bonus e i superbonus ma senza “furbetti”Vengono prorogati per tre anni, fino al 2024, la cessione del credito e lo sconto in fattura per i bonus edilizi: sisma bonus, ecobonus (tra cui gli infissi), bonus facciate e le colonnine di ricarica.Il problema è stato posto dall'Agenzia delle entrate - ieri è stato ricevuto a Palazzo Chigi il direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini - che stima 800 milioni di crediti inesistenti

