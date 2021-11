https://it.sputniknews.com/20211110/la-commissione-europea-toglie-il-canone-rai-dalla-bolletta-altrimenti-niente-pnrr-per-litalia-13696495.html

Il Canone Rai esce dalla bolletta: appesantisce i costi dell'energia

Il Canone Rai esce dalla bolletta: appesantisce i costi dell'energia

L'imposta resterà in bolletta solo sino a fine 2022. Per la Commissione Europea appesantisce i costi dell'energia. Le società fornitrici non potranno più...

Addio al Canone Rai in bolletta. Dal 2023 l'imposta dovrà essere eliminata dagli oneri impropri della fattura dell'energia elettrica. E' questo uno degli "obiettivi qualitativi" concordati dall'Italia con la Ue per l'approvazione del PNRR. Secondo le linee guida stabilite dalla Commissione europea per garantire la concorrenza sui mercati, l'incorporazione del canone nelle bollette costituisce un aggravio che rende i costi dell'energia elettrica molto più cari. Le società fornitrici, dunque, non dovranno più riscuotere gli oneri impropri non legati al settore elettrico. Nei prossimi mesi si dovrà trovare una strada alternativa per il pagamento del canone. Tra le varie proposte, quella di alcuni manager di far pagare i cittadini che utilizzano differenti device per guardare i programmi Rai, ha fatto infuriare Fratelli d'Italia. Il Canone Rai era stato incorporato nella bolletta dell'energia elettrica nel 2016, con il governo Renzi, con l'obiettivo di contrastare l'evasione. Con tale misura l'importo era stato ridotto da 113 a 90 euro l'anno.

