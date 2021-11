https://it.sputniknews.com/20211110/i-prezzi-del-gas-in-europa-scendono-sotto-gli-800-dopo-aumento-forniture-dalla-russia-13688072.html

Gas in Europa, i prezzi scendono sotto gli $800 dopo l'aumento delle forniture dalla Russia

Dopo il picco del mese scorso, quando i futures sull'indice olandese TTF (Title Transfer Facility), uno dei mercati di riferimento per lo scambio del gas... 10.11.2021, Sputnik Italia

I prezzi dei futures sul gas in Europa all'apertura delle negoziazioni di oggi, mercoledì 10 novembre, sono diminuiti di oltre l'8%, rispetto a ieri, tornando sotto gli 800 dollari per mille metri cubi.Gli analisti della IntercontinentalExchange (ICE Futures) concordano nel ritenere che ciò sia avvenuto in conseguenza diretta dell’aumento delle forniture dalla Russia.Il costo dei futures sul gas per il prossimo dicembre, secondo l’indice olandese TTF, all'apertura delle negoziazioni è stato di 791,6 dollari per mille metri cubi e alle 12:07, ora italiana, è cresciuto leggermente a 793,2 dollari, comunque inferiore dell'8,4% rispetto al prezzo di liquidazione del giorno di negoziazione precedente.

