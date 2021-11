https://it.sputniknews.com/20211110/green-pass-sileri-eliminato-solo-dopo-che-si-aprira-tutto-13696608.html

Green pass, Sileri: "Eliminato solo dopo che si aprirà tutto"

Green pass, Sileri: "Eliminato solo dopo che si aprirà tutto"

Per il sottosegretario alla Salute la decisione potrebbe arrivare a dicembre. 10.11.2021

"Il Green Pass potrà essere eliminato solo dopo riaperture totali". Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Timeline su SkyTg24. L'eliminazione del certificato verde avverrà per step e sarà l'ultimo dei provvedimenti anti-Covid ad essere eliminato. In una precedente intervista rilasciata ad inizio mese al Corriere della Sera, Sileri aveva avvertito che chi spera nell'abolizione del passaporto verde dovrà attendere a lungo."E' prematuro parlare di un alleggerimento o addirittura dell’abolizione del green pass", aveva detto, precisando che per eliminare il certificato verde è necessario raggiungere la soglia del 90% di vaccinati. Estensione del Green passIntanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al question time della Camera, ha parlato dell'estensione del green pass da 9 a 12 mesi, che "potrà essere rivista in futuro se emergeranno nuovi dati o studi". "Ogni settimana l'Iss presenta un rapporto sull'efficacia dei vaccini e i dati consentono di aggiornare le indicazioni. Da settembre osservati primi segnali di perdita di efficacia per cui è raccomandata una dose aggiuntiva per alcune categorie", ha affermato. Il ministro ha in oltre chiarito che in caso di positività al Covid-19 il green pass sarà revocato.

