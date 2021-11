https://it.sputniknews.com/20211110/giudice-nega-a-legali-di-trump-il-segreto-sui-documenti-relativi-ad-assalto-in-campidoglio-13686523.html

Assalto al Campidoglio, giudice nega ai legali di Trump il segreto sui documenti

Il team legale di Donald Trump ha tentato di mantenere secretati i registri della Casa Bianca relativi allo scorso 6 gennaio, quello in cui migliaia di... 10.11.2021, Sputnik Italia

Un giudice federale degli Stati Uniti, tuttavia, ha respinto l'istanza avanzata dagli avvocati del magnate per impedire temporaneamente agli Archivi nazionali di rilasciare documenti relativi all'indagine del Congresso sulle azioni della sua amministrazione il 6 gennaio.Gli avvocati dell'ex presidente hanno presentato una mozione nella tarda serata di lunedì, chiedendo un'ingiunzione preliminare al rilascio degli atti da parte del giudice del tribunale distrettuale del distretto di Columbia Tanya Chutkan.Ieri tuttavia, la giudice Chutkan ha respinto ufficialmente la mozione, giudicandola "prematura", e assicurando che il tribunale si esprimerà "rapidamente" sul caso.Nella loro richiesta, lunedì sera, il team legale di Trump ha dichiarato che avrebbe presentato ricorso entro mercoledì, se non fosse stata raggiunta una sentenza definitiva sulla questione entro quel momento.Trump e i suoi alleati continuano a sostenere che lo scorso 6 gennaio non sarebbe avvenuto nulla di estremamente grave, a dispetto del fatto che in seguito al raid sul Campidoglio abbiano perso la vita 5 persone.Quel giorno, il presidente repubblicano ha tenuto una manifestazione separata fuori dalla Casa Bianca, dove ha promesso ai sostenitori che non avrebbe permesso che le elezioni gli venissero "rubate".In seguito, ha pubblicato una serie di tweet in cui esortava i sostenitori a "rimanere pacifici" e "tornare a casa" e, il 7 gennaio, ha registrato un video di condanna delle violenze.

