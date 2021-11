https://it.sputniknews.com/20211110/fedez-registra-un-dominio-per-le-elezioni-2023-pronto-a-scendere-in-campo-13694111.html

Fedez scende in politica? Registrato un dominio per le elezioni 2023

Fedez scende in politica? Registrato un dominio per le elezioni 2023

Il rapper registra il dominio Fedezelezioni2023.it che lascia pochi dubbi in merito ad un suo possibile debutto in politica alle prossime elezioni. Il sito web... 10.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-10T18:35+0100

2021-11-10T18:35+0100

2021-11-10T18:35+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Fedez scende in politica? Registrato un dominio per le elezioni 2023

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/855/57/8555736_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1fbf489afa304fc3657b4f054c827a47.jpg

Il rapper Fedez ha registrato questa mattina un dominio web che lascia presagire la sua discesa in campo alle prossime elezioni politiche, che si terranno nel 2023.La mossa potrebbe essere una trovata pubblicitaria del rapper, di certo non nuovo a questo tipo di sortite, ma il dominio Fedezelezioni2023.it, attualmente inattivo, sembra confermare il suo impegno politico, manifestato in diverse occasioni.La società Zdf Srl, che fa capo a Fedez, raggiunta telefonicamente da Adnkronos, ha confermato l'acquisto del dominio.L'eventuale debutto nell'arena politica di Fedez potrebbe non sorprendere, dopo i suoi interventi nelle polemiche più calde che monopolizzato la scena mediatica nel corso dell'ultimo anno, come la presa di posizione nel concertone del Primo Maggio a favore dei diritti della comunità LGBTQ+ e del ddl Zan e il fitto botta e risposta con il leader della Lega, Matteo Salvini.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia