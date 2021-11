https://it.sputniknews.com/20211110/esercito-cinese-conduce-una-pattuglia-di-preparazione-al-combattimento-vicino-allo-stretto-di-13691131.html

Esercito cinese conduce una pattuglia di preparazione al combattimento vicino allo stretto di Taiwan

Il Comando del Teatro Orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione e il Ministero della Difesa cinese hanno dato il via alle esercitazioni, dopo la notizia... 10.11.2021, Sputnik Italia

Il comando del Teatro Orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese ha condotto una missione di pattugliamento per la preparazione al combattimento vicino allo stretto di Taiwan, per migliorare ulteriormente la capacità di dispiegameanto congiunto di più servizi e rami militari.Lo ha reso noto nelle scorse ore il colonnello Shi Yi, portavoce del comando del Teatro Orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione della Cina.Le osservazioni di Shi sono state fatte dopo l'affermazione da parte dll'autorità di Taiwan che membri del Congresso e senatori statunitensi hanno preso un aereo militare per raggiungere l'isola.In conclusione, Shi ha ribadito che il comando rimarrà in allerta, adotterà le misure necessarie e reagirà a qualsiasi mossa che metta in pericolo gli interessi fondamentali della Cina e qualsiasi provocazione che minacci la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e salvaguarderà fermamente la sovranità e l'integrità territoriale del paese.Lo status di TaiwanTaiwan, che ufficialmente si dichiara Repubblica Cinese, ha dichiarato la secessione dalla Cina continentale nel 1949, dopo la fine della guerra civile cinese.Pechino considera Taiwan una provincia cinese ribelle, mentre l'isola sostiene di essere uno Stato autonomo e ha relazioni politiche ed economiche con diversi altri Paesi che ne riconoscono la sovranità.

