https://it.sputniknews.com/20211110/costantino-in-carcere-da-marzo-ad-abu-dhabi-lappello-della-compagna-il-governo-intervenga-13692001.html

Costantino in carcere da marzo ad Abu Dhabi, l'appello della compagna: "Il Governo intervenga"

Costantino in carcere da marzo ad Abu Dhabi, l'appello della compagna: "Il Governo intervenga"

Stefania Giudice chiede al ministro Guerini di attivarsi per la scarcerazione. L'imprenditore italiano è da otto mesi in cella, ma non conosce le accuse: "Sta... 10.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-10T13:09+0100

2021-11-10T13:09+0100

2021-11-10T13:09+0100

emirati arabi uniti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/857/67/8576712_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_c424100868d54a8b05a978aead2e7f4e.jpg

Da otto mesi si trova in un carcere di Abu Dhabi senza quasi nessun contatto con l’esterno, se non le sporadiche telefonate, sei minuti due volte alla settimana, con la compagna Stefania Giudice. Andrea Costantino, l’imprenditore italiano arrestato il 21 marzo scorso a Dubai, resta ancora in cella senza sapere di cosa sia accusato. Stefania Giudice, che già a giugno aveva lanciato un appello alle autorità italiane per la liberazione del compagno, è tornata a spiegare a Sputnik Italia la situazione, parlando di una "detenzione ingiusta e immotivata".La compagna del trader nel settore petrolifero è preoccupata: “Temo sempre per la sua vita e da sempre, dal primo momento”.Stefania Giudice parla di una detenzione ingiusta, non c’erano ragioni perché Costantino venisse fermato e incarcerato, sottolinea.“In otto mesi ci sono state soltanto quattro visite consolari e l’avvocato non ha potuto vedere lui, il suo presunto fascicolo o avere informazioni sul caso”, aggiunge.E “auspico che il ministro Guerini partecipi all’evento a Dubai, l’Air Show che inizia il 14 novembre: credo sia il solo in grado di ricucire i rapporti ormai ai minimi termini storici a causa dell’embargo sulle armi decretato dal governo gialloverde il 29 gennaio” contro gli Emirati, una situazione che “è la punta dell’iceberg di tutti i pasticci che negli ultimi anni l’Italia ha combinato negli Emirati arabi uniti”, aggiunge.Secondo Stefania Giudice, infatti, l’arresto del compagno Andrea Costantino, il passaggio negato nello spazio aereo emiratino al C130 dell'aeronautica militare che portava giornalisti e militari a Herat per la chiusura della base italiana e lo “sfratto” dalla base di al-Minhad, da cui gli Emirati hanno preteso la smobilitazione della presenza militare italiana, sono tutti collegati.

emirati arabi uniti

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

emirati arabi uniti