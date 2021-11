https://it.sputniknews.com/20211110/cop26-nazioni-piu-ricche-esortate-ad-incrementare-il-contributo-al-fondo-sul-clima-13696154.html

Cop26, nazioni più ricche esortate ad "incrementare" il contributo al fondo sul clima

Una bozza di dichiarazione in fase di negoziazione al vertice sul clima COP26 a Glasgow mercoledì ha esortato le nazioni sviluppate ad "incrementare" il loro... 10.11.2021, Sputnik Italia

Nel documento viene fatto notare "con seria preoccupazione" che i budget attuali sono insufficienti per aiutare i paesi in via di sviluppo a rispondere e adattarsi "all'impatto del peggioramento climatico”.Il testo diffuso dalla presidenza della COP26 dopo 10 giorni di discussione "ribadisce" anche l'obiettivo globale a lungo termine di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, ma "riconosce" che l'impatto del cambiamento climatico sarà "molto più basso a 1,5°C".I Paesi sviluppati vengono inoltre invitati a prendere in considerazione ulteriori opportunità per ridurre le emissioni di gas serra diversi dal biossido di carbonio, e ad accelerare l'eliminazione graduale del carbone e dei sussidi per i combustibili fossili.Alla COP15 di Copenaghen 12 anni fa, i paesi ricchi si erano impegnati a destinare $ 100 miliardi all'anno alle nazioni meno ricche entro il 2020, per aiutarle a far fronte ai cambiamenti climatici, ma tale promessa non è stata ancora mantenuta.

