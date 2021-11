https://it.sputniknews.com/20211110/confine-bielorussia-polonia-polizia-di-frontiera-arresta-migranti-che-sfondano-le-recinzioni-13689957.html

Confine Bielorussia-Polonia, polizia di frontiera arresta migranti che hanno sfondato le recinzioni

Tutti i migranti che hanno sfondato il confine con la Polonia, la notte del 10 novembre, sono stati arrestati, ha affermato il ministro della Difesa polacco... 10.11.2021, Sputnik Italia

Secondo il funzionario, se due giorni fa c'era un folto gruppo di migranti vicino al confine del paese, vicino al punto di confine Kuznitsa, al confine con la Bielorussia, ora le guardie di frontiera stanno affrontando piccoli gruppi di rifugiati, che stanno cercando di attraversare il confine in diversi punti.Blaszczak ha quindi affermato che il personale militare alla frontiera è stato incrementato da 12.000 a 15.000 unità e, se necessario, possono essere aggiunte altre unità.Nella notte del 10 novembre, due gruppi di migranti, provenienti dal territorio della Bielorussia, hanno sfondato il confine e sono entrati in Polonia.Secondo i media locali, lo sfondamento è avvenuto nelle vicinanze della città di Krynka e del villaggio di Bialowieza. In entrambi i casi, i migranti hanno rotto le recinzioni, ha affermato Katarzyna Zdanovich, portavoce del servizio di guardia di frontiera del Voivodato di Podlaskie.

