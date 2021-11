https://it.sputniknews.com/20211110/colpo-di-stato-su-twitter-harry-avverti-il-ceo-del-social-network-prima-dellassalto-al-campidoglio-13686404.html

Colpo di stato su Twitter, Harry avvertì il CEO del social network prima dell'assalto al Campidoglio

Colpo di stato su Twitter, Harry avvertì il CEO del social network prima dell'assalto al Campidoglio

Il principe Harry, duca di Sussex, ha dichiarato ieri, martedì 8 novembre, che in una lettera inviata al CEO di Twitter, Jack Dorsey, il giorno prima della... 10.11.2021, Sputnik Italia

"Jack e io ci stavamo inviando e-mail prima del 6 gennaio, in una di queste avevo provato ad avvertirlo che la sua piattaforma stava permettendo di organizzare un colpo di Stato", ha detto Harry secondo quanto riportato dal Daily Mail. Il principe Harry, che in precedenza si è unito all'Aspen Institute come uno dei 15 commissari per esaminare i problemi attuali con la disinformazione negli Stati Uniti, ha partecipato a una discussione dedicata alla disinformazione.Il 6 gennaio, i sostenitori di Trump presero d'assalto il Campidoglio degli Stati Uniti, nel tentativo di fermare la certificazione dei risultati delle elezioni presidenziali del 2020. Nell'assalto morirono cinque persone, tra cui un poliziotto.Quasi 600 dei partecipanti sono stati indagati, ma l'FBI non ha trovato prove evidenti che l'attacco fosse il risultato di una cospirazione organizzata o coordinata per ribaltare le elezioni presidenziali.Twitter, insieme ad altre importanti piattaforme di social media, ha vietato definitivamente l'account di Trump dopo quei fatti, per le accuse di incitamento alla violenza, sebbene molti conservatori abbiano criticato l’iniziativa come censura.

