Centro russo Gamaleya, in via di sviluppo farmaco contenenti anticorpi per trattare il COVID

Il Centro di ricerca nazionale russo di epidemiologia e microbiologia Gamaleya sta sviluppando un medicinale contenente anticorpi per curare i pazienti affetti... 10.11.2021, Sputnik Italia

"Stiamo attualmente sviluppando anticorpi che possano essere somministrati ai pazienti con coronavirus sotto forma di medicinale", ha affermato Gintsburg."Inizieremo le sperimentazioni cliniche a gennaio del prossimo anno e spero che le completeremo entro tre o quattro mesi", ha aggiunto il direttore del Centro.Per quanto riguarda l'uso di un vaccino nasale contro l'infezione da coronavirus, che possa sostituire la normale vaccinazione ad inoculo, il capo del Gamaleya ha affermato che verrà deciso durante gli studi clinici e non esiste ancora una risposta definitiva.Il Centro di ricerca Gamaleya è lo stesso che ha sviluppato il primo vaccino al mondo registrato per la prevenzione del COVID-19, lo Sputnik V.

