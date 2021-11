https://it.sputniknews.com/20211110/caso-eitan-emesso-mandato-di-cattura-internazionale-per-il-nonno-e-lautista-13687613.html

Caso Eitan, emesso mandato di cattura internazionale per il nonno e l'autista

Caso Eitan, emesso mandato di cattura internazionale per il nonno e l'autista

In precedenza, il tribunale per la Famiglia israeliano aveva disposto la restituzione di Eitan alla famiglia italiana. 10.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-10T08:54+0100

2021-11-10T08:54+0100

2021-11-10T10:28+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/11332345_0:1177:2047:2328_1920x0_80_0_0_9ed4e2694494550d7245a41a5565eb97.jpg

Il Gip della Procura di Pavia, accogliendo le accuse mosse dalla locale Procura della Repubblica, ha emesso due mandati di cattura internazionale a carico di Shmuel Peleg, nonno materno del piccolo Eitan, e di Gabriel Abutbul Alon, l'autista 50enne residente a Cipro.I due sono sospettati di aver ordito un "piano strategico premeditato" per rapire il bimbo di 6 anni, rimasto orfano nell'incidente del Mottarone e affidato alle cure della zia paterna Aya Bira.Stando a quanto riportato dal Corriere delal Sera, l'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal giudice per le indagini preliminari e trasmessa alla Procura di Milano, sarà girata anche in Israele così come in tutta l'UE.Il tribunale israeliano non ha accolto la tesi del nonno, secondo cui la zia non aveva diritto di tutela. Al contrario, la corte ha riconosciuto che l'allontanamento del minore viola la Convenzione dell'Aja.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia