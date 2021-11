https://it.sputniknews.com/20211110/capo-di-stato-maggiore-dellesercito-la-componente-cyber-avra-una-crescita-esponenziale-13688887.html

Capo di Stato Maggiore dell’Esercito: “La componente cyber avrà una crescita esponenziale”

Ma con i nuovi scenari di guerra bisogna ricostruire anche la forza corazzata e serve un'industria italiana, dice il generale Serino

A sette mesi dal suo insediamento come Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il generale Pietro Serino parla a Repubblica, esponendo quali sono le sfide del futuro, anche prossimo, per il settore. Prima tra tutte, la cybersicurezza e l’uso di nuove tecnologie in scenari di conflitto.Per il generale Serino, “questo porterà a rivedere completamente il modo di condurre le operazioni: la componente cyber avrà una crescita esponenziale".Nuove regole di arruolamento e più specialistiIl generale Serino sottolinea poi le linee guida che stabiliranno i binari del cambiamento della forza armata italiana.L’obiettivo è avere personale specializzato per l’Esercito, che poi possa anche inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro.Cyber, ma anche carri armatiIl numero uno dell’Esercito ammette che, oltre alle guerre ibride e non convenzionali, nel mondo stanno tornando scenari che richiedono forze pesanti.Per questo motivo l’Esercito ha bisogno di un “ammodernamento”.“Stiamo rivedendo tutto in questa prospettiva, che dalla fine della Guerra Fredda era passata in secondo piano. Certo, nel 1993 avevamo circa 1.100 carri, oggi sono poco più di 100”.Per questa operazione, dice Serino, sono stati stanziati due miliardi, soprattutto “per sostituire i cingolati da combattimento Dardo”.Ma l’obiettivo non è acquistare all’estero, ma “trovare le modalità perché l’industria italiana partecipi da protagonista”.

Rachele Samo

