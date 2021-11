https://it.sputniknews.com/20211110/brunetta-ai-sindaci-vorrei-abolire-il-reato-di-abuso-dufficio-13697544.html

Brunetta ai sindaci: "Vorrei abolire il reato di abuso d'ufficio"

10.11.2021

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta conferma l'impegno davanti ai sindaci ad abolire il reato di abuso d'ufficio. "Vediamo se ce la faccio", ha detto a conclusione del suo intervento all'Assemblea Anci di Parma. Il ministro ha precedentemente elencato i provvedimenti realizzati o in corso di realizzazione per semplificare e agevolare l'azione della pubblica amministrazione. Ha dunque citato, tra le altre cose: Inoltre ha ricordato come "nell'ultimo decennio ci sia stato un depauperamento del capitale umano, delle risorse finanziarie, è stato bloccato il turn over e il salario accessorio". Nella prossima legge di bilancio il ministro ha assicurato di altre due impegni a favore degli enti locali: da un lato la semplificazione del modello di assunzioni, "una selva selvaggia fatta di mille condizioni", dall'altro l' "assistenza alla progettazione" messa in piedi con Cdp, Mediocredito centrale, Invitalia una piattaforma per il Pnrr"

