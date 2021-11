https://it.sputniknews.com/20211110/biden-e-xi-vertice-virtuale-tra-i-due-capi-di-stato-la-prossima-settimana-13687284.html

Biden e Xi, vertice virtuale tra i due capi di Stato la prossima settimana

Biden e Xi, vertice virtuale tra i due capi di Stato la prossima settimana

I capi di stato di Stati Uniti e Cina potrebbero tenere un colloquio virtuale la prossima settimana, lo ha riferito la Reuters, citando una fonte vicina alle... 10.11.2021, Sputnik Italia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato solo due volte con il presidente cinese Xi Jinping da quando è diventato presidente a gennaio.Biden e Xi si sono parlati l'ultima volta a metà settembre, quando i due hanno condiviso una telefonata di 90 minuti, mentre in precedenza si erano sentiti al telefono per circa due ore.Un terzo incontro, prima della fine dell'anno, è stato concordato a Zurigo il mese scorso, quando il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha incontrato il consigliere di Stato cinese Yang Jiechi, capo della politica estera del Partito comunista cinese.La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha detto ai giornalisti lunedì che i colloqui si basanola "non sulla ricerca di risultati specifici", ma sono "parte dei nostri sforzi in corso per gestire responsabilmente la concorrenza tra i nostri paesi".Biden, così come altri importanti funzionari americani, ha attaccato la Cina per la sua assenza al vertice sul clima delle Nazioni Unite a Glasgow, l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha criticato quella che ha definito una "pericolosa mancanza" riguardo ai temi del cambiamento climatico.Biden ha anche attaccato l'assenza della Russia, sostenendo, allo stesso modo, che Mosca starebbe rispondendo apaticamente ai cambiamenti climatici.

