Berlusconi difende il governo Draghi: “Resti premier, irresponsabile interrompere il suo lavoro”

Il Cavaliere chiude la porta a ipotesi di elezioni anticipate, e sull’elezione del nuovo presidente della Repubblica ricorda che il centrodestra è capace di... 10.11.2021, Sputnik Italia

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ragiona sui principali temi dell’agenda politica italiana, in una lunga intervista realizzata dal direttore de Il Giornale, Augusto Minzolini, e, tra i punti principali che mette in chiaro, c’è il no all’interruzione del governo Draghi, che porterebbe al voto anticipato, un’ipotesi che farebbe gola a Lega e Forza Italia, ma che il Cavaliere blocca subito.L’ex premier non si addentra nel toto-Quirinale, ma sottolinea che il centrodestra è in grado di esprimere candidature di "alto livello”, detto questo, sottolinea “il Capo dello Stato deve rappresentare l’Unità della Nazione al di là degli schieramenti. Nel momento in cui viene eletto viene meno ogni sua appartenenza”.Bene il green passBerlusconi ammette che il governo guidato dall’ex numero uno della Bce “non è evidentemente un governo di centrodestra”, ma rivendica di aver contribuito alla sua nascita e ai risultati raggiunti.“Draghi sta facendo bene e sta ottenendo risultati eccellenti, grazie alla disponibilità di tutte le forze politiche della maggioranza, noi compresi, ad accettare dei compromessi, per privilegiare l’unità della nazione di fronte alla più grave crisi del dopoguerra”.Come accaduto anche sul fronte della pandemia, in cui “il vaccino è l’unica strada per uscire da questo dramma”, e con il green pass, “che io preferirei fosse chiamato con il suo nome in italiano, e cioè certificato sanitario”, che “è uno strumento per ripartire, hanno capito che non esiste la libertà di contagiare gli altri”.Reddito di cittadinanza? La risposta sbagliataSulla misura bandiera del Movimento 5 Stelle, nonostante le modifiche apportate recentemente, per Berlusconi, “così com’è ha dimostrato di non funzionare, di essere la risposta sbagliata ad un problema reale, quello della povertà”.

