Australia: corpo a corpo con un coccodrillo, sessantenne sopravvive combattendo con un coltello

Australia: corpo a corpo con un coccodrillo, sessantenne sopravvive combattendo con un coltello

Un sessantenne australiano ha combattuto contro un coccodrillo con un coltello, dopo che il rettile lo aveva aggredito mentre pescava vicino casa, nel... 10.11.2021, Sputnik Italia

Questa storia, che farebbe invidia a Mr. Crocodile Dundee, arriva dal Queensland, lo Stato australiano nella parte nord-orientale del continente.Un uomo è stato aggredito mercoledì mentre stava pescando vicino a casa sua, sul fiume Mcivor, nella contea aborigena di Hope Vale, nella penisola di Cape York.Secondo la ricostruzione compiuta dagli agenti del Dipartimento dell'Ambiente e della Scienza (DES), l’uomo sarebbe stato oggetto delle ‘attenzioni’ di un coccodrillo adulto per aver scelto un posto decisamente sbagliato per andare a pesca.Per qualche motivo, infatti, l’uomo aveva scacciato un toro che si stava abbeverando per andarsi a piazzare proprio al suo posto, non rendendosi conto che l’animale aveva già attirato il predatore.L'uomo ha afferrato un ramo di un vicino albero di mangrovie, ma il coccodrillo era troppo forte e non è riuscito a impedirgli di trascinarlo in acqua.A quel punto, la salvezza è stata il coltello che l’uomo, afferrato per i piedi, ma con la braccia libere, è riuscito a recuperare dalla fodera e ha usato per colpire con forza l’animale sulla testa."Poi è salito sulla sua barca e si è recato da solo all'ospedale di Cooktown per le cure", ha aggiunto la nota.L'uomo è stato poi trasportato in aereo all'ospedale di Cairns, dove ora si sta riprendendo.L'attacco arriva pochi mesi dopo la scomparsa di un pescatore a Gayundah Creek, anche questi nel Queensland.Andrew Heard, 69 anni, era scomparso l'11 febbraio. Poco dopo, un coccodrillo di quattro metri è stato catturato con resti umani nelle viscere.

