Andrologi svelano come il cambiamento climatico può ridurre la fertilità maschile

Secondo l'Associazione degli Andrologi italiani, il calo di fertilità negli uomini sarebbe dovuto anche all'innalzamento della temperatura media terrestre. 10.11.2021, Sputnik Italia

Il surriscaldamento globale sarebbe in grado di nuocere in maniera significativa alla fertilità maschile.A lanciare l'allarme, nel corso della Cop26 in corso a Glasgow, è stata la Società italiana di Andrologia (sia), che ha mostrato come il numero degli spermatozoi degli uomini oggi è dimezzato rispetto a quarant'anni fa.Una situazione, questa, che di fatto porterebbe circa un italiano su dieci ad uno stato di infertilità.Secondo gli esperti, è ormai un dato di fatto, accertato da diversi studi scientifici, che l'esposizione professionale alle alte temperature, come quella a cui sono esposti lavoratori quali cuochi o saldatori, può compromettere la fertilità."L'aumento di un grado della temperatura ambientale accresce di 0,1 C° la temperatura scrotale che può compromettere la fertilità nell'uomo, per esempio, stiamo assistendo a una progressiva riduzione del volume dei testicoli, al punto che i parametri di 'normalità' sono già stati rivisti al ribasso", ha affermato ancora Fabrizio Palumbo, responsabile scientifico Sia.

