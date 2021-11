https://it.sputniknews.com/20211109/vaccino-anti-covid-miozzo-possibile-quarta-e-quinta-dose-dopo-la-terza-13680108.html

Vaccino anti-Covid, Miozzo: "Possibile quarta e quinta dose, dopo la terza"

Fare la terza dose non vuol dire che il vaccino anti-Covid non abbia funzionato, ma è "una necessità legata all’evoluzione di questa disgraziata pandemia". Lo... 09.11.2021, Sputnik Italia

Sul fatto che la terza dose di vaccino anti-Covid sia indispensabile, Miozzo cita l'esperienza di Israele, ma chiarisce che da sola non basta."Occorrono comportamenti individuali responsabili, - spiega - dobbiamo continuare a mantenere tutte quelle precauzioni di responsabilità individuale, precauzioni come mascherine, distanziamento, anche da vaccinati".Comunicazione chiara ed autorevoleMiozzo, inoltre, sottolinea la necessità di una comunicazione chiara in merito alle vaccinazioni, che non generi confusione."Abbiamo l'obbligo di comunicare, in maniera autorevole dal punto di vista scientifico e politico", ha affermato, criticando la comunicazione in merito all'emergenza, la prima in epoca social.No-Vax da TSOIl forte consenso al no al vaccino ha avuto un grande contributo all'enfasi che i media hanno dato nelle ultime settimane ai No-Vax, che Miozzo definisce, con parole dure, "casi patologia psichiatrica" e "gente da TSO".Vaccino per i bambiniNella fase iniziale della pandemia, i bambini erano la fascia di popolazione esclusa dalle complicazioni, ma "oggi le cose sono cambiate", ha detto Agostino Miozzo, riferendosi alla fascia d'età sotto i 12 anni, al momento esclusa dalla platea a cui è offerta la vaccinazione.L'ok dell'Ema al vaccino Pfizer per la fascia d'età tra 5-11 anni è atteso per le prossime settimane e si stima che le vaccinazioni possano partire entro Natale. In Italia è interessata una platea di circa 5 milioni di persone.

