USA, pastore disarma uomo armato di pistola durante funzione in chiesa – Video

Le telecamere di sorveglianza hanno catturato il momento in cui un pastore di una chiesa del Tennesse si è avventato contro un uomo armato di pistola, che... 09.11.2021

Il pastore burundese Ezekiel Ndikumana è riuscito a sventare una potenziale sparatoria in una chiesa pentecostale nel nord di Nashville, nel Tennessee, secondo il New York Post. L’evento, registrato dalle telecamere di sorveglianza, è finito sui social ed è divenuto virale.Secondo la ricostruzione della polizia, l’attentatore, in seguito identificato come Dezire Baganda, 26 anni, si era seduto in prima fila durante la funzione. Improvvisamente, ha estratto una pistola ed è andato dietro all’altre, come per altro si vede anche dalle immagini.Le autorità hanno detto che la pistola era carica, ma non ha mai sparato.Secondo i rapporti, Dezire Baganda è stato accusato di 15 capi di accusa per aggressione aggravata.

