USA-Iran, Biden prolunga per il 43° anno di fila l'emergenza nazionale varata nel 1979

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la proroga dell'emergenza nazionale nei confronti dell'Iran che fu introdotta oltre 40 anni fa e rimane la base... 09.11.2021, Sputnik Italia

L'emergenza introdotta a seguito della rivoluzione islamica iraniana e la presa in ostaggio di cittadini americani viene prorogata per un anno.Nei confronti dell'Iran rimane in vigore anche la seconda emergenza nazionale, dichiarata nel 1995 come rappresaglia per il programma nucleare e il sostegno dei movimenti radicali nel Medio Oriente.

