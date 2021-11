UE, 7 paesi spingono per sistema unico pagamenti elettronici: "necessario un mercato integrato"

"Per far progredire il mercato interno è necessario un mercato integrato e aperto per i pagamenti elettronici, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri e senza inutili barriere. Ciò aumenterebbe la concorrenza e l'innovazione, con potenziali vantaggi per il consumatore. E' la questione dell'autonomia strategica in un mercato vitale", sottolinea la dichiarazione congiunta.