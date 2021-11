https://it.sputniknews.com/20211109/terremoto-di-magnitudo-59-colpisce-il-nicaragua-13673932.html

Nicaragua, terremoto di magnitudo 5,9

Nicaragua, terremoto di magnitudo 5,9

Un terremoto di magnitudo 5,9 ha interessato il Nicaragua, Paese spesso interessato da fenomeni sismici. Lo riferisce il Centro sismologico europeo... 09.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-09T07:01+0100

2021-11-09T07:01+0100

2021-11-09T10:11+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/872/45/8724548_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_04a3e70f7e3b2449d4433058dd9b1117.jpg

L'epicentro della scossa tellurica è stato localizzato non lontano dalla costa, a circa 115 chilometri dalla capitale Managua. Al momento, le autorità locali non hanno riportato notizie in merito ad eventuali danni a cose o persone.L'ultimo terremoto di entità significativa aveva interessato il Nicaragua alla fine del mese di settembre. Anche in quel caso non erano state segnalate vittime.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo