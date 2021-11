https://it.sputniknews.com/20211109/stretta-sui-contanti-dal-1-gennaio-2022-nuovi-limiti-e-sanzioni-tracciabili-anche-soldi-ai-figli-13677086.html

Stretta sui contanti: dal 1° gennaio 2022 nuovi limiti e sanzioni, tracciabili anche soldi ai figli

Stretta sui contanti: dal 1° gennaio 2022 nuovi limiti e sanzioni, tracciabili anche soldi ai figli

Il limite per i pagamenti in contanti scende da 1.999,99 a 999,99 euro. La nuova soglia è prevista per ogni tipo di pagamento, anche donazioni o prestiti ai... 09.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-09T13:52+0100

2021-11-09T13:52+0100

2021-11-09T13:52+0100

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/851/43/8514388_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f5de8228cf09c1a24dee3621c8b451f7.jpg

Dal primo gennaio 2022 la soglia per il pagamento in contanti passa da 1.999,99 a 999,99 euro. La nuova stretta, prevista dalla legge 157 del 2019, è stata recentemente confermata dal ministero dell’Economia e delle Finanze.L'obiettivo è quello di aumentare i pagamenti tracciabili e limitare l'uso delle banconote. Il limite si applica a tutti i tipi di pagamento, sia tre persone fisiche che giuridiche. Questo significa che anche i passaggi di denaro tra familiari, ad esempio la donazione o il prestito ad un figlio dal valore di 1.000 euro, dovrà essere giustificata e tracciata.Prelievi e versamenti sul proprio conto correnteNulla cambia per versare o prelevare contanti dal proprio conto corrente. Il limite resta a 1.500 euro, in quanto non si tratta di trasferimenti di denaro fra due soggetti, ma di movimenti che interessano una sola persona.In caso di prelievo, però, non sarà possibile spendere la somma in un unico pagamento, ma dovrà essere utilizzata entro la soglia stabilita. In caso di versamento, le somme ricevute da differenti movimentazioni, potranno essere versate tutte in una volta entro il limite di 1.500 euro.Non costituisce una violazione alle nuove regole sull'uso del contante pagare in parte con il tracciabile e in parte con banconote.Sanzioni Le sanzioni per i trasgressori non colpiscono solo chi paga, ma anche chi riceve il denaro in contante. Con l'abbassamento del tetto massimo, si riduce anche la sanzione, che passa da 2.000 a 1.000 euro.Per i professionisti, o chi non segnala le irregolarità alle direzioni territoriali, la sanzione prevista è di un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia