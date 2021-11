https://it.sputniknews.com/20211109/spacex-crew-dragon-riporta-sulla-terra-quattro-astronauti-dopo-sei-mesi-in-orbita-sulla-iss-13674035.html

SpaceX: la Crew Dragon riporta sulla Terra quattro astronauti dopo sei mesi in orbita sulla ISS

SpaceX: la Crew Dragon riporta sulla Terra quattro astronauti dopo sei mesi in orbita sulla ISS

Quattro astronauti sono rientrati sulla Terra a bordo della navicella spaziale Crew Dragon Endeavour, portando a termine la loro missione di sei mesi presso la... 09.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-09T07:18+0100

2021-11-09T07:18+0100

2021-11-09T10:13+0100

mondo

spazio

nasa

space x

stazione spaziale internazionale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1c/9842165_0:88:1041:674_1920x0_80_0_0_582c741697a356b5b16b7dc3f1bfe26d.jpg

La navicella spaziale Crew Dragon Endeavour della NASA SpaceX si è sganciata dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) in orario ieri, lunedì 8 novembre, per ammarrare questa mattina nell’Oceano Atlantico, completando il viaggio di ritorno sulla Terra dei suoi quattro passeggeri della missione Crew-2.L'equipaggio, composto dagli astronauti della NASA Shane Kimborough e Megan McArthur, dall'astronauta dell’Agenzia spaziale giapponese JAXA Aki Hoshide e dall'astronauta dell'Agenzia spaziale europea Thomas Pesquet, era nello Spazio da aprile e ha compiuto il rientro con oltre mille chilogrammi di attrezzature e materiale di laboratorio.La prossima missione NASA-SpaceX, la Crew-3, secondo i programmi, dovrebbe essere lanciata già mercoledì sera dal Kennedy Space Center in Florida su un razzo SpaceX Falcon 9.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, spazio, nasa, space x, stazione spaziale internazionale