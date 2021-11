https://it.sputniknews.com/20211109/sondaggio-politico-pd-primo-partito-arretrano-forze-del-centrodestra--13674870.html

Sondaggio politico: PD primo partito, arretrano le forze del centrodestra

Il PD realizza il sorpasso su FdI e diventa prima forza politica in Italia, con un balzo avanti di quasi mezzo punto percentuale. Perdono terreno tutti i... 09.11.2021, Sputnik Italia

Dopo aver insidiato per due settimane Fratelli d'Italia e superato la soglia psicologica del 20%, il Partito Democratico raggiunge la vetta e diventa il primo partito d'Italia, approfittando di una momentanea crisi delle forze di centrodestra. È quanto emerge dal sondaggio sulle intenzioni di voto elaborate da Swg per il Tg del lunedì sera, condotto da Enrico Mentana.Se si andasse al voto oggi, il PD sarebbe la prima forza politica con il 20,5%, dopo un balzo di 0,4 punti che lo ha portato, rispetto alle rilevazioni della settimana passata, a superare FdI, che invece perde tre decimali e scende al secondo posto con il 20,1%.La Lega resta terzo partito, anche se perde due decimali e scende al 18,8%. In lieve ripresa, il M5S guadagna 0,1 punti di consenso e si porta al 16,4%, ancora lontano dal podio.Nel centrodestra perde terreno anche Forza Italia, che passa dal 7,2 al 7 per cento. L'ultimo partito sopra la soglia di sbarramento, che entrerebbe dunque in parlamento in caso di elezioni, è Azione di Carlo Calenda, con il 4%, in calo di un decimale rispetto alle ultime rilevazioni. In coda restano Verdi con il 2,3% (+0,2), MDP- Articolo 1 con il 2,3% (-0,2), Sinistra Italiana 2,2% (-0,1), Italia viva 2,1% (+0,4), +Europa 1,9% (+0,1), Coraggio Italia 1% (0,2). Non si esprime il 40% degli intervistati.

