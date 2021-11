https://it.sputniknews.com/20211109/pausa-caffe-a-rischio-e-pericolo-del-lavoratore-cassazione-linfortunio-non-va-risarcito-13681841.html

Pausa caffè a rischio e pericolo del lavoratore, Cassazione: in caso di infortunio non va risarcito

Pausa caffè a rischio e pericolo del lavoratore, Cassazione: in caso di infortunio non va risarcito

Per gli ermellini, la tazzina al bar durante la pausa caffè non è un'esigenza impellente e pertanto la responsabilità è personale. 09.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-09T15:28+0100

2021-11-09T15:28+0100

2021-11-09T15:29+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Pausa caffè a rischio e pericolo del lavoratore, Cassazione: in caso di infortunio non va risarcito

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/9313953_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_331cb47aa2c624db2cda32eef6a361da.jpg

Niente indennizzo ai lavoratori, né riconoscimento di invalidità, in caso di infortunio durante la pausa caffè in orario di servizio. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione che accoglie un ricorso dell'Inail.Per i giudici supremi, la tazzina non è un'esigenza impellente, ma una libera scelta. Pertanto, la responsabilità ricade sul lavoratore, anche se autorizzato dal capo ad uscire per recarsi al bar, perché l'ufficio è sguarnito di un punto ristoro.Il caso è quello di un'impiegata della Procura di Firenze che si era rotta il polso cadendo per strada, mentre si recava al bar per un caffè con il consenso del suo capo. In primo e secondo grado, il Tribunale e la Corte d'Appello di Firenze le hanno riconosciuto indennizzo e invalidità del 10%.Gli ermellini, invece, hanno ribaltato la sentenza e accolto il ricorso dell'Inail, riconoscendo che l'impiegata, recandosi al bar in pausa caffè, "ha interrotto la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente", esponendosi ad un rischio "per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente", "scaturito da una scelta arbitraria" e "mosso da impulsi, e per soddisfare esigenze personali, crei e affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa". Non ha dunque diritto alla tutela.L'impiegata è stata condannata al pagamento delle spese legali e di giustizia, per il valore di 5.300 euro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia