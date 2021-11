https://it.sputniknews.com/20211109/oslo-aggressore-con-coltello-ferisce-un-poliziotto-ucciso-con-un-colpo-di-pistola-13679701.html

Stamane un uomo armato di coltello ha ferito un agente di polizia ad Oslo ed è stato, in seguito, ucciso dai poliziotti, riportano i media locali, citando le... 09.11.2021, Sputnik Italia

Le ferite riportate dall'agente non sono critiche, ha affermato un portavoce delle forze dell'ordine.Il sospetto aggressore stava per pugnalare un passante, quando è arrivata un'auto della polizia che lo ha tamponato, ha dichiarato Torgeir Brenden, responsabile per le operazioni della polizia norvegese, citato da Express. L'aggressore è stato colpito da un colpo di pistola durante la colluttazione con gli agenti ed è stato portato in un vicino ospedale, dove è morto poco dopo, ha aggiunto Brenden.Sui social è apparso un video che riprende l'auto della polizia tamponare l'uomo e la successiva colluttazione con gli agenti di polizia.Al momento, l'identità dell'aggressore non è stata diffusa.Ad ottobre, un uomo armato di arco e frecce, e anche un coltello, ha ucciso cinque persone in una cittadina vicino a Oslo.

