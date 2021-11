https://it.sputniknews.com/20211109/no-pass-il-sindaco-di-trieste-chiede-leggi-speciali-come-ai-tempi-delle-br-13675297.html

No pass, il sindaco di Trieste chiede leggi speciali: "Come ai tempi delle BR"

La pandemia come l'emergenza terrorismo: a fronte dell'aumento dei contagi e della crescente insofferenza della maggioranza dei cittadini di Trieste, Roberto... 09.11.2021, Sputnik Italia

Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, è favorevole a porre dei limiti al diritto di manifestare. "Se è davvero così stappo lo champagne" afferma in un'intervista al Corriere della Sera, in merito all'ipotesi di una stretta ai cortei No green pass, su cui lavora l'esecutivo.Di Piazza ribadisce di riconoscere il diritto a manifestare, ma con dei limiti. Quello maggiore è "il diritto degli altri alla salute e al lavoro. E queste continue manifestazioni lo violano, come dimostra il focolaio fra i manifestanti", prosegue.L'idea potrebbe essere quella di consentire manifestazioni statiche lontane dal centro e dalle attività commerciali, come "alberghi, ristoranti e negozi che in questo periodo stanno subendo danni enormi". E propone un luogo alternativo dove svolgerle: il Porto Vecchio.Indipendentemente da ciò che farà il governo, il sindaco pensa a nuove misure assieme al neo Prefetto. Si deve tener conto, afferma, che i no pass sono una minoranza e una "parte della città si sta ribellando".Intanto, a Trieste la situazione dei contagi diventa sempre più drammatica, per un'accelerazione della circolazione del virus legata alle manifestazioni che vanno avanti da quasi un mese.Con un'incidenza di 499 casi per 100 mila abitanti, Trieste è diventata la prima città per contagi e rischia la zona gialla, mentre crescono i ricoveri per Covid-19.

