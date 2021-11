https://it.sputniknews.com/20211109/niger-incendio-in-una-scuola-uccide-almeno-25-bambini-13673727.html

Niger: incendio in una scuola, almeno 25 bambini rimasti uccisi

I bambini si trovavano a lezione quando sono stati sorpresi dal divampare delle fiamme. 09.11.2021, Sputnik Italia

Almeno 25 bambini, di età compresa tra i cinque e i sei anni, sono stati dichiarati morti, dopo che le loro aule, realizzate in delle capanne di paglia, hanno preso fuoco nel sud del Niger.Lo riporta la BBC, citando dei funzionari dello stato africano. Stando ai primi rapporti preliminari, diversi altri minori sono rimasti feriti durante l'incendio scoppiato lunedì mattina, mentre i bambini prendevano parte alle lezioni scolastiche nella regione di Maradi, nel Sud del Paese.I feriti sono stati trasportati presso delle locali strutture ospedaliere e alcuni di loro sarebbero in condizioni critiche. Tutte le lezioni della scuola sono state sospese.Come riferisce la BBC, in Niger le aule sono spesso costruite utilizzando legno e paglia quando le strutture principali in mattoni non sono in grado di ospitare tutti gli alunni.

