Mattarella: "La comunità degli italiani all'estero è un valore inestimabile"

Il presidente della Repubblica ha parlato anche dell'enorme platea di 180 milioni di italo-discendenti sparsi per il mondo che rappresenta un "soft power"... 09.11.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto elogiare e rendere merito alla comunità di italiani che vivono all'estero e dei discendenti delle precedenti migrazioni italiane nel mondo, parlando di un valore inestimabile e del soft power che è legato a questa presenza. In occasione della presentazione del rapporto Migrantes sugli Italiani nel mondo, il capo dello stato ha sottolineato la dimensione della comunità di italo-discendenti nel mondo che "viene stimata in circa centottanta milioni di persone, cui si aggiungono gli oltre sei milioni di cittadini italiani residenti all'estero". Il Rapporto MigrantesSecondo il report 2021, la comunità strutturale dei connazionali residenti all'estero è costituita da 5.652.080 unità, il 9,5% degli oltre 59,2 milioni di italiani residenti in Italia. Questo aumento fa segnare un +3% all'estero nell'ultimo anno. Rallentate le partenze a causa della pandemia e dei lockdown, sul dato in crescita influiscono le nuove nascite da cittadini già residenti all'estero.

