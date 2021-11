https://it.sputniknews.com/20211109/mafia-e-truffe-allinps-3-arresti-e-altri-9-indagati-a-catania-13674750.html

Mafia e truffe all'Inps: 3 arresti e altri 9 indagati a Catania

I malviventi utilizzavano dei documenti falsi per far ottenere a dei loro sodali benefici e indennità. 09.11.2021, Sputnik Italia

All'alba di oggi, la Polizia di Stato ha effettuato un blitz ad Adrano, in provincia di Catania, in una retata che ha permesso di fermare un gruppo di persone indagate per mafia e truffe all'Inps.Sono dodici le persone fermate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere con l’aggravante di aver favorito il clan Santangelo Taccuni, finalizzata alle truffe aggravate ai danni dello Stato e ai falsi ideologici, truffe e falsi.Il gruppo criminale, come emerso dalle indagini della Squadra mobile e del commissariato di Adrano, ha organizzato una serie di truffe ai danni dell'Inps, mediante l'utilizzo di falsa documentazione, al fine di ottenere benefici e indennità a carico di numerose persone, che venivano fatte risultare braccianti agricoli.

