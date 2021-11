Ma quale quarta ondata? Secondo Gimbe questa è una risalita dei contagi per i no-vax

https://it.sputniknews.com/20211109/ma-quale-quarta-ondata-dice-gimbe-questa-e-risalita-contagi-da-no-vax-13669810.html

Per la Fondazione Gimbe e il suo capo, Nino Cartabellotta, non siamo in presenza della quarta ondata, ma di una risalita dei contagi ad opera dei non... 09.11.2021, Sputnik Italia

Però in Italia possiamo stare tranquilli, perché rispetto all’autunno del 2020 “l'impatto dell'aumento dei casi sugli ospedali è quantitativamente inferiore rispetto al periodo in cui non c'erano i vaccini ed è anche meno grave perché l'incremento maggiore è stato in area medica, non in terapia intensiva. Attenzione però a mantenere tutte le precauzioni, come l'utilizzo della mascherina, per evitare un'ulteriore incremento della circolazione del virus”.Ieri, sul tema Covid-19 sono intervenuti molti epidemiologi e infettivologi, in particolare per chiedere restrizioni nei confronti dei non vaccinati, che non intendono vaccinarsi pur potendolo fare.L’infettivologo Massimo Andreoni chiede che si tolga il green pass ai non vaccinati, a questi non bisognerebbe darglielo nemmeno con tampone negativo, per rispetto e tutela della salute di chi si è vaccinato.E poi è intervenuto l’immunologo Mauro Minelli chiedendo anche lui misure restrittive dedicate ai no-vax.In Italia, in definitiva, si spinge molto sull’esclusione dalle attività sociali dei no-vax, come ha deciso di fare l’Austria, dopo non essere riuscita a convincere gli austriaci a vaccinarsi.

