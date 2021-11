https://it.sputniknews.com/20211109/incontro-russia-vaticano-lavrov-ci-aspettiamo-che-i-talebani-mantengano-le-promesse-fatte-13679864.html

Incontro Russia-Vaticano, Lavrov: "Ci aspettiamo che i talebani mantengano le promesse fatte"

Mosca e il Vaticano si aspettano che i rappresentanti del movimento radicale talebano soddisfino pienamente i loro obiettivi precedentemente dichiarati e non consentano che le tensioni confluiscano nei Paesi confinanti.Lo ha affermato martedì il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in una conferenza stampa a seguito dei colloqui con il segretario della Santa Sede per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher.Nel corso della medesima conferenza stampa, i due diplomatici hanno parlato anche dei rifugiati che nelle scorse ore hanno raggiunto il confine tra la Polonia e la Bielorussia.A riguardo, l'arcivescovo Gallagher ha ribadito che il Vaticano si aspetta che tutta l'Europa si faccia carico di questa situazione.*Organizzazione soggetta alle sanzioni dell'Onu per attività terroristiche

