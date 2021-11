https://it.sputniknews.com/20211109/green-pass-sindaco-di-crotone-isolare-chi-ha-deciso-di-non-vaccinarsi-13683039.html

Stop ai cortei green pass, il sindaco di Crotone: "Isolare chi ha deciso di non vaccinarsi"

Il primo cittadino della città pitagorica, Vincenzo Voce, ha commentato ad Adnkronos la stretta del governo alle manifestazioni No green pass. 09.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-09T17:20+0100

2021-11-09T17:20+0100

2021-11-09T17:23+0100

italia

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, condivide la stretta del governo sui cortei No pass e va oltre, auspicando il lockdown per chi non è vaccinato. Così ha dichiarato ad Adnkronos.Voce si dice anche d’accordo con l’idea di obbligare i manifestanti a indossare la mascherina. "Altro che mascherina alle manifestazioni – chiosa -, personalmente isolerei nuovamente chi ha deciso di non vaccinarsi. Complotti, trame di nuovi ‘ordini mondiali’, schiavitù a vita dei vaccini e così via. Resta un dato significativo: per adesso grazie ai vaccini abbiamo salvato milioni di vite e la stragrande maggioranza di chi entra in terapia intensiva non è vaccinata".E' arrivato oggi dal Viminale lo stop ai cortei dei No green pass nei centri storici delle città: le manifestazioni potranno essere organizzate come sit in da svolgere lontano da obiettivi sensibili, centri storici e strade dello shopping. La decisione della ministra Luciana Lamorgese è arrivata oggi dopo gli eventi di Roma, con l’assalto alla Cgil, e di Trieste, dove si sono registrati aumenti record nei casi di Covid-19.

italia