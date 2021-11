https://it.sputniknews.com/20211109/futuro-di-mps-taglio-di-4000-dipendenti-nel-2022-per-rispettare-i-patti-con-lue-13675370.html

Futuro di Mps: taglio di 4.000 dipendenti nel 2022 per rispettare i patti con l’UE

E accelerare il processo di alleggerimento che consentirà di riprendere i negoziati per l’uscita del Tesoro dall’azionariato della banca senese. Si tratta con... 09.11.2021, Sputnik Italia

Circa 4.000 esuberi “volontari e da concordare con i sindacati” per alleggerire il Monte dei Paschi di Siena. È il primo tassello del nuovo piano per la banca senese, che è allo studio del ceo Guido Bastianini e del Tesoro per portare a termine l’operazione di salvataggio.Un piano che è in via di ridefinizione, dopo il flop della trattativa con Unicredit e la necessità di trattare con l’Unione Europea per chiedere una proroga alla partecipazione statale nell’istituto, che doveva esaurirsi a fine anno.Il costo delle uscite sarà di 950 milioni di euro con un risparmio per le casse di Mps, a partire dal 2026, di 315 milioni di euro.Il piano di gennaio aveva ipotizzato 2.500-2.700 esuberi, ma dato che la banca è in un regime di aiuti di Stato, “dovremo rivedere il perimetro del gruppo, eliminare le parti che non sono profittevoli, andrà esaminata la struttura dei costi, in particolare del personale, forse l’unica componente che Mps non è riuscita a completare” degli accordi sul salvataggio pubblico del 2017, ha sottolineato Bastianini.Più tempo da chiedere all’UESulla base del piano strategico rivisto, il Tesoro dovrà negoziare con l’Antitrust UE per posticipare la vendita del 64% di Mps.Per Bastianini servirà una congrua proroga di almeno dodici mesi.La versione di UnicreditIn Commissione banche ha parlato anche l’Ad di Unicredit Andrea Orcel, dando la sua versione del fallimento della trattativa estiva con il Tesoro.“D’altro canto, per noi fare l’acquisizione in termini diversi da quelli annunciati e concordati con nostri stakeholder non era possibile, anche moralmente”, ha aggiunto.A fine ottobre era emerso che Unicredit avesse chiesto al Tesoro di ricapitalizzare Mps per 6,3 miliardi e valorizzare a 1,3 miliardi il ramo d’azienda in ballo. Una distanza di circa tre miliardi dalle intenzioni del Tesoro.

