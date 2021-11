https://it.sputniknews.com/20211109/franco-litalia-chiudera-il-2021-con-una-crescita-sopra-il-61-ma-la-pandemia-crea-incertezza-13685060.html

Franco: "L'Italia chiuderà il 2021 con una crescita sopra il 6,1%, ma la pandemia crea incertezza"

Franco: “L’Italia chiuderà il 2021 con una crescita sopra il 6,1%, ma la pandemia crea incertezza”

Il ministro dell'Economia elenca i tre elementi di rischio: oltre all'aumento dei contagi anche l'incremento dei prezzi dell'energia e le catene di... 09.11.2021

ministero per economia e finanze

ecofin

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10145791_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9b50449a18f7d33acfe606c0c5f47403.jpg

Il ministro dell’Economia Daniele Franco, che oggi ha partecipato alla riunione dell’Ecofin, si è detto fiducioso sulla crescita del Pil italiano, sopra il 6,1% a fine anno nonostante il leggero calo dell’ultimo trimestre, ma ha aggiunto che esistono tre elementi di incertezza per l'economia: l’aumento dei contagi da Covid-19, i balzi dei prezzi dell’energia e le strozzature nelle forniture di materie prime e semilavorati.L’andamento del Pil, meglio dell’area euroIl titolare dell’Economia ha illustrato i dati della crescita economica del Paese, sottolineando le differenze in senso positivo rispetto all’Eurozona.Nell’ultimo trimestre, però, la crescita “anche per l’Italia sarà meno forte ma chiuderemo l’anno comunque sopra il 6,1%”.La corsa per gli obiettivi del PnrrFranco ha poi evidenziato che l’Italia ha ancora “23 obiettivi su 51” di quelli stabiliti dal Pnrr da centrare entro la fine del 2021.Il Patto di stabilità e le nuove regoleFranco ha anche parlato del dibattito sulla riforma del Patto di stabilità europeo.Secondo il ministro “ci servono regole che assicurino la sostenibilità delle finanze pubbliche e che permettano ai Paesi di avere margini per affrontare shock congiunturali. Tutti pensiamo che il debito vada ridotto, la riduzione del debito è una delle priorità del governo, il punto è a quale ritmo”.

