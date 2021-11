https://it.sputniknews.com/20211109/francia-il-consiglio-costituzionale-da-lok-al-green-pass-fino-al-31-luglio-macron-vaccinatevi-13684995.html

Francia, il Consiglio costituzionale dà l'ok al Green Pass fino al 31 luglio. Macron: "vaccinatevi"

Il Consiglio costituzionale della Francia ha sostenuto il decreto legge sulla proroga del Green Pass fino al 31 luglio 2022, fa sapere l'organo di controllo di... 09.11.2021, Sputnik Italia

A suo avviso, l'estensione del vigore del Green Pass fino al prossimo 31 luglio dovrebbe garantire l'equilibrio tra la protezione della salute e l'equilibrio dei diritti e delle libertà.Al tempo stesso, l'organo ha diretto forti critiche contro le disposizioni che prevedono l'acceso da parte dei presidi delle scuole ai dati sulla salute degli studenti, e in particolare al loro statuto vaccinale.L'appello di Macron: "Vaccinatevi""La pandemia non è ancora finita, dovremo vivere con il virus e le sue varianti fin quando la popolazione mondiale non sarà vaccinata": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in diretta tv dall'Eliseo, lanciando un appello alla popolazione:L'Assemblea nazionale francese aveva in precedenza adottato il decreto legge sulla possibilità di prorogare l'uso del Green Pass in relazione alla pandemia COVID-19 fino al 31 luglio 2022.A partire dal 9 agosto, in Francia il Green Pass è obbligatorio per visitare caffè, ristoranti, grandi centri commerciali, nonché per viaggiare in aereo e sui treni a lunga percorrenza.Il documento presuppone la vaccinazione completa contro il COVID-19, il risultato negativo al test COVID o la conferma della guarigione dall'infezione.

