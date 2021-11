https://it.sputniknews.com/20211109/europa-dove-sei-la-difesa-della-frontiera-e-sempre-legittima-solo-per-la-polonia-13680552.html

Europa, perchè la Polonia può respingere i migranti e l'Italia è obbligata all'accoglienza

Europa, perchè la Polonia può respingere i migranti e l'Italia è obbligata all'accoglienza

Stavo per scrivere qualcosa sull’atteggiamento della Commissione Europea in merito al problema migratorio, ma ho dovuto fermarmi, perché ne capisco sempre... 09.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-09T21:34+0100

2021-11-09T21:34+0100

2021-11-09T21:34+0100

germania

polonia

immigrazione

bielorussia

controlli alle frontiere

frontiere

alexander lukashenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Europa, perchè la Polonia può respingere i migranti e l'Italia è obbligata all'accoglienza

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/13679490_0:295:3114:2047_1920x0_80_0_0_36a11eaaa463efbb7bc58d744995b7d7.jpg

Da Bruxelles, dal Papa, da tante anime buone e gentili ho sempre sentito parole positive, che incoraggiano l’accoglienza dei tanti diseredati che arrivano alle frontiere dell’Europa in cerca di sicurezza e di una vita migliore per sé e i propri figli.Costoro ci sono sempre stati presentati come essere umani in fuga da guerre, gravi pericoli, miserie, torture e violenze di ogni genere ed è un dovere per il nostro continente accoglierli, nutrirli, proteggerli, dare loro un alloggio e, magari in futuro, anche un lavoro.Chi si oppone a questi atti di semplice solidarietà è un essere disumano, un satollo egoista, un “sovranista”, un “Salviniano”.Benedette le navi delle ONG che salvano dalla morte in mare migliaia di persone e le portano sulle nostre coste, ove saranno affidate ad altrettante ONG (ovviamente ricompensate dallo Stato Italiano per la loro abnegazione) che si occuperanno di loro e del loro benessere!Chiudere i porti a queste navi è degno non solo di dura riprovazione, ma anche di una necessaria procedura giudiziaria.Oramai ne ero convinto anch’io. D’altra parte, come avrei potuto accettare di essere annoverato tra i cattivi che ancora si domandano quale numero potremmo accettarne, come riuscire a integrarli, affinché non si diano alla delinquenza, chi pagherà e perché loro debbano godere di servizi pubblici gratuiti (odontoiatrici ad esempio…) nemmeno disponibili per gli stessi italiani?Ne stavo appunto scrivendo in questi termini, ma ciò che sta accadendo ai confini polacchi mi ha creato in testa una confusione da cui non riesco ad uscire.Tutto parte dal fatto che qualche centinaio di “profughi”, presumibilmente in arrivo dal medio-oriente (leggi Afghanistan, Siria, Iraq e similari), dalla Bielorussia sta cercando di raggiungere la Germania, passando attraverso la Polonia, e qualcuno vuole impedirglielo.Il Ministro della Difesa polacco ha dichiarato:Un portavoce della Commissione ha aggiunto:Ciò che mi sfugge è la differenza (che certo esista, ma la mia mente limitata non mi consente di coglierla) tra questi “profughi” e quelli che arrivano da noi via mare.I polacchi chiedono che l’Europa paghi i costi della costruzione di un muro al loro confine (sembra però che Bruxelles abbia rifiutato, forse soltanto perché con Varsavia è aperto un contenzioso su altre questioni), per impedire con maggior sicurezza il passaggio della frontiera.Nell’attesa che la barriera sia eretta, l’esercito è obbligato ad usare solamente dei gas lacrimogeni per tener lontano gli “invasori”.Ma, forse, quelli che vogliono entrare in Polonia non sono veri profughi come i nostri.Probabilmente, sono dei mercenari travestiti da disperati e reclutati da Lukashenko solo per fare dispetto a noi europei dell’Occidente.Magari è un’operazione dell'FSB russo e probabilmente Putin ne è al corrente, se non l’ha addirittura ispirata. Vi stupireste se così fosse? Oramai lo sappiamo da tempo che dietro ad ogni problema che ci colpisce ci sono gli hacker russi pagati dal Cremlino.Così saprò di non sbagliarmi mai.L'opinione dell'autore può non riflettere la posizione della redazione

germania

polonia

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Mario Sommossa

Mario Sommossa

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mario Sommossa

germania, polonia, immigrazione, bielorussia, controlli alle frontiere, frontiere, alexander lukashenko