Ddl Zan, Renzi: “Il Pd ha fatto un autogol, faremo una proposta alla Leopolda”

Il leader di Iv parla di testo “defunto” ma il relatore Dem alla Camera torna all’attacco e punta ad approvare una norma entro fine legislatura. 09.11.2021, Sputnik Italia

La polemica sul ddl Zan, il testo sull’omotransfobia bocciato al Senato tra aspre critiche e accuse, è ancora al centro del dibattito politico.Il leader di Italia viva Matteo Renzi, parlando da Bruxelles alla presentazione del suo libro “Controcorrente”, è tornato ad attaccare il Pd, che sul ddl "ha fatto un autogol” arroccandosi sulle sue posizioni.Renzi, quindi, non si muove di un centimetro e anzi evidenzia le divergenze con il Partito Democratico.Il relatore del testo alla Camera, però, Alessandro Zan, non molla: "Cercheremo di utilizzare tutto lo spazio che abbiamo, fino all'ultimo minuto della legislatura, per portare a casa il risultato", dice presentando il suo libro "Senza paura" a Viterbo.Renzi e la Nato: “Farei scoppiare una guerra”L’ex premier, nel corso dell’evento a Bruxelles, ha parlato di molti progetti e ne ha smentiti altri.A proposito dell’appuntamento della Leopolda, dove si attende la nuova ipotesi che sostituisca il ddl Zan, Renzi ha detto che nella stessa occasione Iv lancerà una proposta sul Mes: “Buttare 37 miliardi per la sanità è un errore che non ci possiamo permettere".Enrico Letta "non credo che ascolti me", aggiunge, ma "lui ha il profilo giusto, ha l'età giusta, il profilo internazionale. Lo stesso Paolo Gentiloni" sarebbe adatto, ha detto.

