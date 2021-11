https://it.sputniknews.com/20211109/crisi-energetica-gazprom-ha-iniziato-a-pompare-gas-in-cinque-impianti-di-stoccaggio-europei-13678180.html

Crisi energetica, Gazprom ha iniziato a pompare gas in cinque impianti di stoccaggio europei

Gazprom ha iniziato a riempire gli impianti di stoccaggio di gas sotterranei (UGS) in Europa, ha affermato la società. 09.11.2021, Sputnik Italia

“L’azienda energetica russa a partecipazione statale ha approvato e lanciato un piano per pompare gas in cinque depositi sotterranei europei per novembre. Sono stati determinati i volumi e le vie di trasporto", si legge sul canale Telegram ufficiale della holding.La società aveva precedentemente completato il riempimento degli impianti UGS in Russia per garantire la fornitura ininterrotta del mercato interno in inverno, dopo di che avrebbe dovuto iniziare ad aumentare le forniture ai suoi impianti UGS europei. Le istruzioni corrispondenti sono state date dal presidente Vladimir Putin. Il pompaggio è iniziato l'8 novembre.I prezzi del gas in Europa sono aumentati notevolmente negli ultimi mesi. All'inizio di agosto, i futures erano scambiati a 515 dollari per mille metri cubi, ma alla fine di settembre erano già più che raddoppiati e il 6 ottobre sono balzati al massimo storico di 1.937 dollari. Tutto ciò aumenta il costo dell'elettricità per i residenti nell'UE.Dopo le istruzioni di Putin di aumentare le forniture, il prezzo del gas in Europa ha iniziato a diminuire. Tuttavia, le quotazioni sono ancora alte.

