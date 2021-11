https://it.sputniknews.com/20211109/confine-bielorussia-polonia-il-vaticano-esorta-leuropa-ad-assumersi-la-responsabilita-sui-migranti-13678846.html

Confine Bielorussia-Polonia, il Vaticano esorta l'Europa ad assumersi la responsabilità sui migranti

Confine Bielorussia-Polonia, il Vaticano esorta l'Europa ad assumersi la responsabilità sui migranti

Ieri, i rifugiati hanno tentato di forzare l'accesso in Polonia, ma sono stati respinti dalla polizia di frontiera polacca. 09.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-09T13:25+0100

2021-11-09T13:25+0100

2021-11-09T13:25+0100

mondo

polonia

vaticano

bielorussia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/13678769_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_2d1aadb144123b87e79142c214d134e8.jpg

L'arcivescovo Paul Richard Gallagher, Segretario della Santa Sede per i Rapporti con gli Stati, ha invitato le autorità europee ad assumersi la responsabilità dell'accoglienza di migranti e rifugiati.Quando gli è stato chiesto di commentare la situazione al confine polacco-bielorusso e lituano-bielorusso, in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, l'arcivescovo Gallagher ha risposto in questo modo:Ieri, il Comitato di frontiera di Stato della Bielorussia ha riferito che un folto gruppo di rifugiati dai paesi dell'Est e dell'Africa si è recato al confine della Bielorussia con la Polonia.In serata, il dipartimento ha affermato che la situazione dei profughi al confine della Bielorussia con la Polonia resta estremamente tesa: oltre duemila profughi, tra cui un numero significativo di donne e bambini, si sono fermati davanti alle barriere che dividono i due Paesi.Vistisi rifiutare il passaggio da parte della polizia di frontiera polacca, i rifugiati si sono accampati durante la notte sulla linea di confine.

polonia

vaticano

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, polonia, vaticano, bielorussia