Berlusconi: "Centrodestra non potrebbe esistere senza Forza Italia"

Il premier ha ribadito la fiducia al governo Draghi e ha invitato il proprio partito a superare le polemiche delle scorse settimane. 09.11.2021, Sputnik Italia

"Forza Italia è parte integrante del centrodestra, un centrodestra che anzi non potrebbe esistere senza di noi. Abbiamo però un ruolo ben distinto da quello dei nostri alleati della destra sovranista: un ruolo di centro liberale indispensabile per vincere e soprattutto per governare".Sono queste le parole con cui Silvio Berlusconi avrebbe ribadito la centralità di Forza Italia nello schieramento di centrodestra ai coordinatori del partito nel corso di un incontro tenutosi ieri ad Arcore.Tra i presenti anche Antonio Tajani e i capigruppo azzurri alla Camera e al Senato, Paolo Barelli e Annamaria Bernini.Secondo il Cavaliere, sarebbe inimmaginabile di "subire l'egemonia dei nostri alleati, che del resto non ce lo hanno mai chiesto, né, al contrario, di costruire alleanze diverse o alternative, fuori dal centrodestra, che non avrebbero alcuna prospettiva e che non sarebbero coerenti né con la nostra storia, né con le esigenze del Paese".Unità e fiducia al governo DraghiBerlusconi ha quindi indicato la strada maestra al fine di perseguire gli obiettivi del partito, a partire ovviamente dal mantenere l'unità interna.Berlusconi ha quindi ribadito la piena fiducia al governo e che Forza Italia è la prima sostenitrice dell'esecutivo, pur riconoscendo il fatto che la soluzione di unità nazionale non potrà durare oltre il 2023:Sull'attuale premier, Berlusconi ha espresso fiducia circa il fatto che "possa svolgere una funzione importante anche dopo la fine di questa esperienza di governo."Su tutto questo credo non ci siano divergenze serie, al di là di qualche incomprensione personale che invito caldamente tutti a superare. Dobbiamo invece metterci a lavorare molto seriamente, utilizzando tutte le nostre migliori energie, per rilanciare la nostra presenza", avrebbe concluso Berlusconi.

