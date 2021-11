https://it.sputniknews.com/20211109/assalto-al-campidoglio-citati-in-giudizio-6-collaboratori-di-donald-trump-13676157.html

Assalto al Campidoglio, citati in giudizio 6 collaboratori di Donald Trump

In passato l'ex presidente USA aveva espresso il proprio sostegno agli indagati per gli incidenti del Campidoglio. 09.11.2021, Sputnik Italia

La commissione d'inchiesta sull'assalto del Campidoglio degli Stati Uniti, avvenuto lo scorso 6 gennaio, ha emesso citazioni in giudizio per altri 6 collaboratori dell'ex presidente Donald Trump.Secondo gli inquirenti, gli inquisiti sarebbero stati coinvolti nel tentativo dell'ex capo di stato americano di ribaltare le sorti della sconfitta elettorale subita alle presidenziali di novembre 2020.Tra di loro figurano il manager della campagna elettorale del magnate, Bill Stepien, il capo consigliere Jason Miller e l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn.L'assalto al Campidoglio del 6 gennaioCinque persone sono morte nell'assalto dei sostenitori di Donald Trump al Campidoglio degli Stati Uniti avvenuto il 6 gennaio scorso.I disordini sono scoppiati dopo che l'allora capo di stato americano aveva tenuto un discorso nella capitale, incitando i propri sostenitori a "fermare il furto" delle elezioni presidenziali, vinte da Joe Biden.

