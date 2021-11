https://it.sputniknews.com/20211109/al-via-le-domande-per-il-contributo-a-fondo-perduto-fino-a-1000-euro-per-le-start-up-13684701.html

Al via le domande per il contributo a fondo perduto, fino a 1.000 euro per le start-up

L’Agenzia delle Entrate ha emanato le regole per farne richiesta entro il 9 dicembre. Possono accedere le partite Iva aperte nel 2018 e che hanno iniziato... 09.11.2021, Sputnik Italia

Da oggi e fino al 9 dicembre le partite Iva attivate nel 2018 e che hanno iniziato l’attività nel 2019, possono fare richiesta per il contributo fino a 1.000 euro per le start-up, previsto dal decreto Sostegni.Con un provvedimento, firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, spiega la stessa Agenzia in una nota, sono definite le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall'emergenza Covid-19.Le regole per fare domandaSecondo le indicazioni presentate dall’Agenzia delle Entrate possono accedere ai fondi le partite Iva che sono state aperte tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019.Sono esclusi dal contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto.La domanda è stata predisposta in modalità elettronica mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.Il valore del contributoIl massimale può essere di 1.000 euro.Il valore dipenderà dal rapporto tra il limite di spesa stabilito per norma e l'ammontare dei contributi relativi alle istanze accolte.Il titolare della richiesta può fare domanda per un accredito sul conto corrente o come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

