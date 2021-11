Walter Ricciardi: quarta ondata già in atto ma possiamo renderla ''ondina'', dipende tutto da noi

https://it.sputniknews.com/20211108/walter-ricciardi-quarta-ondata-gia-in-atto-ma-possiamo-renderla-ondina-dipende-tutto-da-noi-13661402.html

Il consigliere per il ministro della salute Speranza esprime cauto ottimismo sulla situazione pandemica in Italia. 08.11.2021, Sputnik Italia

Se verranno rispettate le indicazioni in materia di prevenzione, vaccinazioni e quanto messo in campo per il contrasto della pandemia, l'ondata potrà essere trasformata in ''ondina'', altrimenti si potrà assistere ad "un'onda un po' più forte". Si è espresso così il professore ordinario di Igiene e medicina preventiva, ex presidente Iss e consigliere per il ministro della salute Roberto Speranza sull'emergenza per il Covid-19:Il professore riporta a tre fattori l'aumento dei casi che sta colpendo il Paese e l'Italia intera: A tutto ciò Ricciardi aggiunge alcuni sotto-fattori: ci si muove di più, allo stesso tempo si usano meno le mascherine, è calata l'attenzione nei confronti della malattia, si è per dirla meglio ''abbassata la guardia'', cosa che non fa che aumentare i casi, e ''siamo tutti stanchi'', cosa che non fa che ripercuotersi sulla pandemia.L'ex presidente dell'Istituto superiore di sanità esprime ottimismo riguardo alla posizione dell'Italia in tema di pandemia:Ora si vedrà come procederà questo inverno che si prospetta lungo e difficile, dal punto di vista climatico e non. Si spera in un ritorno al mare piatto.

