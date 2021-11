https://it.sputniknews.com/20211108/usa-ragazza-si-salva-dagli-abusi-di-un-uomo-grazie-a-gesto-di-aiuto-virale-imparato-su-tiktok--13660037.html

Usa, ragazza si salva dagli abusi di un uomo grazie a gesto di aiuto virale imparato su TikTok

Usa, ragazza si salva dagli abusi di un uomo grazie a gesto di aiuto virale imparato su TikTok

Un'adolescente scomparsa dalla Carolina del Nord è stata ritrovata e salvata in Kentucky dopo aver usato un gesto della mano divenuto virale su TikTok e che... 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T12:51+0100

2021-11-08T12:51+0100

2021-11-08T12:51+0100

mondo

usa

social network

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/11684441_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_560719f083a46db7f0031c56767f30e9.jpg

Una sedicenne è stata ritrovata in Kentucky giovedì scorso dopo che una chiamata al numero unico di emergenza per il Nord America, il 911, ha riferito che una passeggera in un’auto davanti stava utilizzando il segnale divenuto virale grazie al noto social per attirare l’attenzione dei conducenti.Secondo quanto riferito da Fox 8 Cleveland, l’ufficio dello sceriffo della contea di Laurel si sarebbe subito attivato e gli agenti sarebbero riusciti a individuare l’autista, nonché trovare prove compromettenti a suo carico.L’indiziato è il 61enne Herbert Brick, la cui posizione è complicata, oltre che dalla testimonianza della minorenne, anche dal possesso di una foto della stessa, impegnata in atti sessuali. Attualmente l’uomo è in custodia in carcere in attesa di giudizio.Il segnale che ha salvato la ragazza è quello divenuto virale su TikTik grazie a un video che ha ottenuto finora più di 3 milioni e mezzo di visualizzazioni e circa 130mila condivisioni. Si tratta di un semplice gesto che si fa con una sola mano e può essere facilmente confuso dall’aggressore come un gesto di saluto, ma che per un osservatore frontale è inequivocabile.Il gesto si esegue in rapida sequenza, mostrando da prima una mano con palmo aperto, come fosse un segno di saluto o di commiato, poi si ritrae il pollice, infine si chiude la mano a pugno. Questo significa “ho bisogno di aiuto”.L’idea di creare un segnale di questo tipo, silenzioso, facile da eseguire, impercettibile per un osservatore fuori prospettiva, ma difficile da non capire per un interlocutore diretto e frontale, è nata da un’esigenza concreta andata ad ingigantirsi in seguito alla pandemia di coronvirus.Secondo i rilevamenti statistici, da quando la pandemia ha costretto all’isolamento sociale i tassi di violenza domestica sono aumentati sensibilmente in tutto il mondo. Intrappolate in casa con i propri aggressori, molte vittime non hanno più avuto scampo e hanno dovuto sopportare maggiori abusi.Secondo le Nazioni Unite, i casi di abusi domestici sarebbero aumentati addirittura oltre il 20% durante i lockdown.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa, social network